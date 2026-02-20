Campania | +25M per inclusione trasporti e studenti con disabilità

La Giunta regionale della Campania ha approvato un piano da oltre 25 milioni di euro destinato a migliorare l’inclusione di persone con disabilità, il trasporto scolastico e i servizi per gli studenti con bisogni speciali. La decisione nasce dall’esigenza di rendere più efficaci i servizi sociali e di garantire maggiori risorse alle famiglie. Questi fondi saranno utilizzati anche per riformare le società partecipate e ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche. Il piano mira a rispondere alle necessità di una regione con oltre 5 milioni di abitanti.

Campania: Investimenti per l’Inclusione e Riforma delle Società Partecipate. La Giunta regionale della Campania ha approvato un piano di interventi significativi per potenziare i servizi sociali e migliorare l’efficienza della gestione delle risorse pubbliche. L’iniziativa prevede un investimento di oltre 25 milioni di euro destinati a supportare l’inclusione di studenti con disabilità, persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico, e individui con problemi di udito, unitamente a una profonda revisione della governance delle società partecipate regionali. Sostegno all’Istruzione Inclusiva: Risorse per Studenti con Disabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Inclusione, 328mila euro agli USR per studenti con disabilità e BES. Decreto con riparto e criteri Formazione Scuola-Lavoro (FSL) e inclusione: guida normativa, pedagogica e operativa per studenti con disabilitàLa formazione scuola-lavoro (FSL) rappresenta un elemento chiave per promuovere l'inclusione degli studenti con disabilità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. I provvedimenti della Giunta Regionale: inclusione, mare e indirizzi operativi per le in houseLa Giunta ha preso atto, inoltre, della classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione per la stagione 2026, effettuata dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della ... regione.campania.it Legambiente Campania, al via JaSTEM – STEM e green jobs per l’inclusione scolastica in CampaniaIn occasione della Giornata Mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza , Legambiente celebra la giornata con JaSTEM - STEM e green jobs per l’inclusione scolastica in Campania, un progetto pro ... corriereirpinia.it Cucina, ceramica, agricoltura: il progetto di inclusione nel bene confiscato La "Bottega dei semplici pensieri" a Quarto offre un'opportunità ai ragazzi con Sindrome di down Continua a leggere: https://www.rainews.it/tgr/campania/video/2026/02/cucina-ceramic facebook