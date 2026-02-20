Campania | 10 milioni per fermare l’esodo nuove aree interne

La regione Campania ha deciso di destinare dieci milioni di euro all’anno per fermare l’esodo delle persone dalle zone interne. Questa scelta nasce dalla crescita costante di cittadini che scelgono di trasferirsi nelle aree più grandi, lasciando paesi e piccoli centri. La regione vuole favorire investimenti e miglioramenti strutturali per rendere più attrattive queste zone. La legge prevede interventi concreti, come il sostegno alle imprese locali e la riqualificazione degli spazi pubblici.

Campania Contro l'Esodo: Dieci Milioni di Euro per Rivitalizzare le Aree Interne. La Regione Campania punta a contrastare il declino demografico delle sue aree interne con una nuova legge che stanzia dieci milioni di euro all'anno. L'iniziativa, promossa dal consigliere regionale Maurizio Petracca, mira a sostenere sanità, trasporti, imprese e attrattività di questi comuni, spesso penalizzati da un progressivo spopolamento. L'obiettivo è invertire una tendenza che negli ultimi dieci anni ha oltre il dieci per cento della popolazione abbandonare i centri dell'entroterra. La Sfida Demografica: Un'Emorragia Silenziosa.