Camollia 1526 La battaglia riscoperta

La battaglia di Camollia, combattuta nel 1526, si rivive quest’anno grazie a iniziative culturali e storiche. La città organizza eventi per ricordare il scontro tra le forze comunali e le truppe senesi, che si svolse lungo le mura medievali. Verranno allestite mostre e visite guidate, con approfondimenti sui dettagli del combattimento. La ricorrenza coinvolge anche il Palio e altri appuntamenti pubblici, che attirano appassionati e studiosi. La memoria di quell’episodio torna a essere protagonista nel cuore della città.

Cinquecento anni dalla battaglia di Camollia: sicuramente, oltre al Palio dedicato, ci saranno incontri, convegni, ricostruzioni. Si comincia con una pubblicazione di Duccio Balestracci, sinonimo di completezza, rigore storico ma anche bella divulgazione. Per Betti Editore ecco "La battaglia di Camollia 1526". Una pagina di storia che può essere riportata ai giorni nostri perché che si vinca o che si perda dobbiamo sempre portare a casa la dignità. E questa ricostruzione della "precipitosa fuga dei fiorentini" ci riporta al centro della narrazione storica un episodio troppo a lungo rimasto in ombra, schiacciato dal peso simbolico di Montaperti e dell’ultimo assedio di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camollia 1526. La battaglia riscoperta Truffa in Camollia: "Lei è coinvolto in una sparatoria"Una truffa avvenuta a Camollia ha coinvolto una sparatoria, lasciando il coinvolto sorpreso e confuso. ’Pattuglioni’, avanti così. Occhi su Camollia e PantanetoDurante il periodo natalizio, la polizia intensifica i controlli nelle zone di Camollia e Pantaneto, oltre a quelle già sotto sorveglianza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Camollia 1526. La battaglia riscoperta; Balestracci e la Battaglia di Camollia: La città volle rimanere artefice del suo destino; La battaglia di Camollia 1526: il nuovo saggio di Duccio Balestracci per Betti Editrice; La battaglia di Camollia, cinquecento anni dopo: ecco il nuovo libro di Balestracci. Domani arriva in libreria La battaglia di Camollia 1526, il nuovo saggio di Duccio Balestracci pubblicato dalla Betti Editrice. Un libro che riporta al centro della narrazione storica un episodio troppo a lungo rimasto in ombra, schiacciato dal peso simbolico di Mo - facebook.com facebook