Camillo Grassi al Comunale con Il Condor | la corsa silenziosa di chi resta nell’ombra

Camillo Grassi porta in scena “Il Condor” al Teatro Comunale di Cervia, portando sul palco un racconto intenso e personale. Lo spettacolo si svolge sabato 21 febbraio alle 21, attirando un pubblico interessato a storie che parlano di resilienza e speranza. La pièce, scritta da Gianni Clementi e diretta da Massimo Venturiello, si concentra sulla lotta di un personaggio che sceglie di rimanere nell’ombra. L’evento si inserisce nella stagione culturale in corso.

Prosegue la stagione culturale cervese con uno spettacolo dal forte impatto umano e sociale. Sabato 21 febbraio, alle 21, il Teatro Comunale di Cervia ospita Camillo Grassi in “Il Condor”, monologo scritto da Gianni Clementi e diretto da Massimo Venturiello. Lo spettacolo "Il Condor" non vuole essere solo una storia di sport, ma una potente metafora dell'esistenza. Protagonista è il gregario, quella figura che nel ciclismo è pagata per immolarsi, soccorrere il Capitano e tirargli la volata, rinunciando per contratto alla gloria personale. Attraverso uno sfogo ironico e tragico, il testo di Clementi indaga il desiderio umano di riscatto: cosa succede quando chi è destinato all'ombra sogna, anche solo per una volta, di tagliare il traguardo per primo? Il racconto si snoda tra i ricordi d’infanzia e la dura critica a una società moderna estremamente competitiva, che sembra non prevedere spazio per i deboli o per chi non vince a ogni costo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Camillo Grassi torna in scena con "Il condor", sul palco un testa a testa tra gloria e mediocrità

Leggi anche: “Teheran spegne Internet per poterci uccidere nell’ombra”: la voce di chi è scappato dal regime iraniano

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.