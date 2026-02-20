Calciomercato un attaccante da 60 milioni al centro di un duello tra Milan e Napoli

Il nome di un attaccante da 60 milioni di euro sta scaldando il mercato tra Milan e Napoli. La causa è il forte interesse di entrambe le squadre, che vogliono assicurarsi il giocatore prima dell’inizio della prossima stagione. Il calciatore, che ha segnato 20 gol quest’anno, rappresenta un obiettivo strategico per rafforzare l’attacco. Le trattative sono in fase avanzata e si aspettano sviluppi nelle prossime settimane. Le due società stanno definendo i dettagli dell’offerta per aggiudicarsi il talento.

Sebbene la finestra invernale di calciomercato non sia finita, poi, da chissà quanti giorni, il Milan è già pienamente attivo e operativo per le operazioni - in entrata e in uscita - della prossima estate. La stagione 2026-2027, infatti, sarà - si spera - quella del ritorno del Milan in una competizione europea e, al quarto piano di Via Aldo Rossi, tifano affinché possa essere la Champions League. Un nuovo ingresso del Diavolo nel torneo europeo più importante fornirebbe al club meneghino nuove risorse economiche e, oltretutto, la possibilità di un mercato più ghiotto. Nel calciomercato invernale il Milan ha aggiunto Niclas Füllkrug, arrivato in prestito gratuito dal West Ham, al proprio arsenale in attacco.