Calciomercato Sampdoria i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato

La Sampdoria ha venduto un giocatore chiave, dopo aver concluso l’affare nelle ultime ore. La cessione ha coinvolto un centrocampista che ha giocato più di 20 partite questa stagione, e il club ha annunciato ufficialmente l’accordo. La decisione arriva dopo mesi di trattative e cambierà gli equilibri della rosa. La società ha comunicato i dettagli dell’operazione, che si è conclusa con successo. Ora l’attenzione si sposta sulle prossime mosse di mercato.

