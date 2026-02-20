Calciomercato Inter sul taccuino difensivo c’è anche Kacper Potulski
L’Inter ha inserito Kacper Potulski nella lista dei possibili acquisti difensivi, dopo aver valutato vari profili giovani. La scelta deriva dalla volontà di puntare su talenti emergenti, anche in risposta alle recenti esigenze di rinforzo nel reparto arretrato. Potulski, polacco classe 2002, si è fatto notare nel campionato nazionale con ottime prestazioni e una crescita costante. La società nerazzurra sta seguendo con attenzione anche altri profili, ma l’obiettivo è rafforzare la rosa con giocatori che possano crescere nel tempo. La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.
Linea verde, parola d'ordine. A parte il grande nome di prospettiva (Nico Paz, Arda Guler) di cui si parla da diverso tempo ma sul quale non si trovano – ancora – reali riscontri il calciomercato dell' Inter guarda al reparto difensivo: come riportato dal Corriere dello Sport il nome nuovo per
