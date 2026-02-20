Calciomercato Inter in estate Oaktree vuole una plusvalenza | occhio a questa cessione eccellente

L’Inter punta a una plusvalenza importante durante il prossimo mercato estivo, spinta dall’interesse di Oaktree. La società americana desidera vendere un giocatore chiave per aumentare i guadagni e migliorare le finanze del club. La cessione più probabile riguarda un attaccante che ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Nei prossimi mesi, il club potrebbe decidere di mettere sul mercato uno dei suoi elementi di spicco. La trattativa si sta intensificando e il nome del giocatore resta ancora sotto i riflettori.

Calciomercato Inter. L’Inter ha lasciato il Circolo polare artico con un senso di sospensione, quasi di precarietà. La neve di Bodø, il sintetico discusso, la sconfitta per 3-1: tutto resta sullo sfondo mentre la squadra di Cristian Chivu è atterrata a Malpensa con la testa già rivolta al ritorno di San Siro. Il +7 sul Milan in campionato è un cuscinetto rassicurante, ma non basta a cancellare l’ansia per un possibile flop europeo. Uscire ai playoff di Champions contro il BodøGlimt sarebbe un colpo pesante per un club che negli ultimi tre anni ha giocato due finali continentali e che ha appena festeggiato il primo bilancio positivo dell’era moderna.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Calciomercato Inter, Marotta cambia idea Sì alla cessione

