Calcio le partite del weekend dalla Serie A alla C

Il weekend di calcio porta a Firenze le partite di Serie A, Serie B e Serie C, con molte sfide in programma. Le squadre toscane, umbre e dello Spezia scendono in campo per cercare punti importanti. Domenica si giocano incontri decisivi, tra cui il match tra Fiorentina e Napoli alle 20:45. I tifosi attendono con entusiasmo i risultati, che si decideranno tra sabato e domenica. La stagione si avvicina alla fase finale e ogni partita conta per la classifica.

Firenze, 20 febbraio 2026 – Un altro fine settimana di importanti sfide di calcio. Ecco programma, orari e risultati delle partite dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Serie A . Fiorentina - Pisa (Lunedì 23 febbraio, 18:30) Serie B . Frosinone- Empoli (Venerdì 20 febbraio, 20:30) Cesena- Spezia (Sabato 21 febbraio, 17:15) Carrarese-Monza (Sabato 21 febbraio, 19:30) Serie C. Pianese -Guidonia Montecelio (Venerdì 20 febbraio, 20:30) Livorno -Pineto (Sabato 21 febbraio, 14:30) Gubbio - Arezzo (Sabato 21 febbraio, 14:30) Pontedera -Ascoli (Domenica 22 febbraio, 14:30) Ternana -Forlì (Lunedì 23 febbraio, 20:30).