Calcio Italiano | meno salti di categoria FIGC studia tagli fiscali

La FIGC ha deciso di ridurre i salti di categoria nel calcio italiano, cercando di rafforzare le squadre più piccole. La Federazione lavora a una riforma che coinvolge anche incentivi fiscali, per sostenere le società dilettantistiche e professionistiche. Questa proposta mira a evitare promozioni e retrocessioni troppo rapide, favorendo una maggiore stabilità. La riforma potrebbe cambiare diverse dinamiche del campionato e delle società. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.

Riforma del Calcio Italiano: la FIGC punta a stabilizzare il sistema tra campo e finanza. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha intensificato il suo lavoro di riorganizzazione, con l’obiettivo di stabilizzare il panorama calcistico nazionale attraverso una riforma che ridisegna equilibri economici e sportivi. Al centro del dibattito, una strategia volta a ridurre le oscillazioni tra le diverse categorie e a intervenire sulla sostenibilità finanziaria dei club, con un sulla revisione delle promozioni e retrocessioni. L’iniziativa, discussa nella seconda riunione del tavolo delle riforme a Roma, mira a un futuro più solido per il calcio italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Lutto Pietrangeli, il calcio italiano si ferma per ricordare il tennista. Un minuto di raccoglimento nei campi deciso dalla Figc – Il comunicato Leggi anche: Manovra da 22 miliardi, solo i tagli fiscali ne costano 7,9: le misure Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tabanelli, un salto oltre il dolore: conquista il bronzo con un ginocchio rotto; Palestra saluta il Cagliari: l’esterno è pronto al salto di qualità | Si tratta di una Big italiana; La Serie A compra il 51% di Fantacalcio: via libera dall'assemblea dei club. Di Canio: "Calcio italiano La nostra percezione è che siamo fenomenali, poi in Europa..." x.com Corbo scuote il sistema: “Non sono i fatturati a mandare in campo i calciatori” Antonio Corbo, intervenuto a Radio Punto Zero, allarga l’orizzonte oltre Napoli-Roma e la Champions, toccando struttura, mercato e cultura del calcio italiano. “Napoli-Roma fa parte - facebook.com facebook