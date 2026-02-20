Calcio | il Bologna espugna il campo del Brann in Europa League tris della Fiorentina in Conference

Il Bologna ha vinto in Norvegia contro il Brann, causando sorpresa tra i tifosi locali. La squadra italiana ha segnato tre gol, dimostrando grande solidità in trasferta. La vittoria rafforza le speranze di qualificazione, mentre i padroni di casa hanno faticato a contenere l’attacco avversario. La Fiorentina, invece, ha ottenuto una vittoria schiacciante con un punteggio di 3-0 nella partita di Conference League. Entrambe le squadre si preparano ora ai prossimi incontri, alla ricerca di ulteriori successi.

Un giovedì decisamente positivo per il Bologna e la Fiorentina, impegnate rispettivamente nei play-off di Europa League e della Conference League di calcio. Le due squadre hanno infatti vinto i rispettivi match, espugnando il campo degli ospiti e mettendosi in una situazione di vantaggio in vista del ritorno. Ma andiamo con ordine. La compagine emiliana allenata da Vincenzo Italiano ha trovato il successo di misura contro i norvegesi del Brann per merito soprattutto di un avvio oltremodo positivo caratterizzato dalla rete di Castro, abile a siglare il goal-partita al nono giro di orologio su assistenza di Cambiaghi.