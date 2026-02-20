Calcio che duello in Prima Edelweiss e Meldola al top

Edelweiss e Meldola dominano la Prima Categoria, dopo aver conquistato punti importanti nelle prime venti giornate. La causa è la loro costanza e determinazione in campo, che hanno permesso a entrambe di mantenere il passo e scalare la classifica. Entrambi i team si sono già distinti con vittorie convincenti, avvicinandosi al sogno di approdare in Promozione. Il duello tra le due squadre si fa sempre più acceso, mentre si avvicina il momento di affrontare gli scontri decisivi. La sfida continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati.

Un testa a testa avvincente per centrare il salto in Promozione. Dopo venti giornate del girone G del campionato di Prima Categoria due club forlivesi guidano la classifica. Al comando c'è l' Edelweiss Jolly, che vanta 43 punti, seguita dal Meldola a quota 42. Un duello tutto forlivese che vivrà le ultime dieci partite come altrettante finali. Con una sceneggiatura, che nemmeno il genio di Alfred Hitchcock poteva immaginare, dato che la disputa potrebbe vivere il suo epilogo proprio nell'ultimo turno quando si giocherà il faccia a faccia allo stadio Pantieri di Meldola, il terreno di gioco nel quale, curiosamente, giocano le partite interne entrambe le formazioni.