Calaforno dirupo | 16 metri di paura donna salvata dai vigili

Una donna di 45 anni, proveniente da Ragusa e residente a Monterosso Almo, è caduta di 16 metri in un dirupo vicino alla pineta di Calaforno. La causa dell’incidente sembra essere stata una scivolata mentre camminava lungo il pendio. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per recuperarla e portarla in salvo. La donna ha riportato ferite durante la caduta, ma ora si trova sotto osservazione medica. Il fatto ha generato grande preoccupazione tra i residenti della zona.

Calaforno, paura nel dirupo: una donna di 45 anni soccorsa dai vigili del fuoco. Una donna di quarantacinque anni, originaria di Ragusa e residente a Monterosso Almo, è stata soccorsa questa mattina dopo una scivolata di sedici metri in un dirupo nei pressi della pineta di Calaforno. L'allarme è scattato poco dopo le sei, quando il compagno della donna ha dato l'avviso alle autorità, temendo per la sua incolumità. L'intervento dei vigili del fuoco, che ha richiesto l'impiego di unità specializzate in operazioni di soccorso in ambiente difficile, è durato diverse ore e ha l'utilizzo di tecniche complesse per raggiungere e mettere in sicurezza la malcapitata.