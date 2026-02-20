Calabria trema | due scosse in 10 minuti epicentro Crotone e Pollino

Due terremoti hanno colpito la Calabria nel giro di dieci minuti, con epicentri a Crotone e nel Pollino. La prima scossa ha raggiunto magnitudo 3.2, la seconda poco più forte, di magnitudo 3.5, causando timori tra i residenti. Le scosse sono state avvertite chiaramente in diverse zone della regione, portando a evacuazioni temporanee e interventi di emergenza. La paura cresce tra la popolazione, mentre le autorità monitorano la situazione.

Calabria Sismica: Due Scosse in Rapida Successione Destano Allerta. La Calabria è stata scossa da due eventi sismici ravvicinati nel pomeriggio di oggi, 20 febbraio 2026. Le scosse, di magnitudo 2.6 e 1.2, sono state registrate nelle province di Crotone e Cosenza, rispettivamente, senza causare danni a persone o strutture, ma riaccendendo i riflettori sulla vulnerabilità sismica del territorio. Epicentri e Dettagli dei Movimenti Tellurici. Il primo evento si è verificato alle ore 17:11, con l'epicentro localizzato a circa 5 chilometri a nord-ovest di Cotronei, in provincia di Crotone. La profondità del ipocentro è stata stimata a 8.