Calabria | Crati rientro famiglie dopo l’alluvione Arriva Ciciliano
Il Capo della Protezione Civile, Ciciliano, visita Cassano allo Ionio, dove le famiglie iniziano a tornare nelle case danneggiate dall’alluvione. La piena del fiume Crati ha causato danni ingenti, costringendo molte persone a lasciare le proprie abitazioni. Ora, con il miglioramento delle condizioni meteo, i residenti rientrano lentamente, mentre le autorità valutano i danni e pianificano le prime azioni di recupero. La presenza di Ciciliano mira a rassicurare la popolazione e coordinare gli interventi di assistenza. La situazione nel centro calabrese resta sotto stretta osservazione.
Cassano allo Ionio, la Lenta Ripresa Dopo l'Emergenza: Arrivo del Capo della Protezione Civile e Rientro delle Famiglie. Cassano allo Ionio, in Calabria, intravede una timida ripresa dopo giorni di emergenza causati dal maltempo e dall'esondazione del fiume Crati. Le contrade di Laghi di Sibari e Lattughelle, duramente colpite, vedono finalmente liberarsi le strade dal fango, permettendo l'avvio delle operazioni di ripristino e la prospettiva, seppur graduale, del rientro per le famiglie evacuate. L'attenzione resta massima, in attesa dell'arrivo del capo della Protezione Civile per un coordinamento più efficace degli aiuti.
Maltempo in Calabria, crolli sull’argine del Crati ed esonda il CoscileIl maltempo ha provocato crolli lungo l’argine del fiume Crati e ha fatto esondare il torrente Coscile, causando allarme nel territorio di Apollinara.
Calabria allerta maltempo: Crati in crescita, Bisignano a rischio idrogeologico. Operazioni di sicurezza in corso.A causa delle forti piogge, il fiume Crati sta salendo rapidamente e mette a rischio Bisignano, in provincia di Cosenza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Maltempo, il sindaco di Cassano alle famiglie evacuate: «Stiamo lavorando per il rientro»Gianpaolo Iacobini invita i cittadini alla pazienza: domani incontro con l'associazione Laghi di Sibari e gli amministratori per coordinare le pulizie
Maltempo in Calabria, il Crati rompe argini: evacuazioni e centinaia di interventi, richiesta emergenza nazionaleIl Crati rompe gli argini, l'acqua invade le case e costringe centinaia di persone ad abbandonare tutto. La Calabria fa i conti con una nuova, violenta ondata
