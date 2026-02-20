Calabria | Crati rientro famiglie dopo l’alluvione Arriva Ciciliano

Il Capo della Protezione Civile, Ciciliano, visita Cassano allo Ionio, dove le famiglie iniziano a tornare nelle case danneggiate dall’alluvione. La piena del fiume Crati ha causato danni ingenti, costringendo molte persone a lasciare le proprie abitazioni. Ora, con il miglioramento delle condizioni meteo, i residenti rientrano lentamente, mentre le autorità valutano i danni e pianificano le prime azioni di recupero. La presenza di Ciciliano mira a rassicurare la popolazione e coordinare gli interventi di assistenza. La situazione nel centro calabrese resta sotto stretta osservazione.

Cassano allo Ionio, la Lenta Ripresa Dopo l’Emergenza: Arrivo del Capo della Protezione Civile e Rientro delle Famiglie. Cassano allo Ionio, in Calabria, intravede una timida ripresa dopo giorni di emergenza causati dal maltempo e dall’esondazione del fiume Crati. Le contrade di Laghi di Sibari e Lattughelle, duramente colpite, vedono finalmente liberarsi le strade dal fango, permettendo l’avvio delle operazioni di ripristino e la prospettiva, seppur graduale, del rientro per le famiglie evacuate. L’attenzione resta massima, in attesa dell’arrivo del capo della Protezione Civile per un coordinamento più efficace degli aiuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Maltempo in Calabria, crolli sull’argine del Crati ed esonda il CoscileIl maltempo ha provocato crolli lungo l’argine del fiume Crati e ha fatto esondare il torrente Coscile, causando allarme nel territorio di Apollinara.

Calabria allerta maltempo: Crati in crescita, Bisignano a rischio idrogeologico. Operazioni di sicurezza in corso.A causa delle forti piogge, il fiume Crati sta salendo rapidamente e mette a rischio Bisignano, in provincia di Cosenza.

