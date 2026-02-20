Calabria Crati a rischio | sopralluogo urgente maltempo e allerta

Il fiume Crati in Calabria ha raggiunto livelli preoccupanti a causa delle intense piogge delle ultime ore. Le autorità hanno deciso di effettuare un sopralluogo urgente per valutare i rischi di esondazione. Le zone interne sono in allerta, soprattutto nelle aree più esposte alle alluvioni. Il maltempo ha provocato blackout e smottamenti, mettendo in crisi alcune frazioni isolate. Fino a questo momento, nessun ferito, ma le squadre di soccorso sono in allerta. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà nelle prossime ore.

Calabria nel Mirino del Maltempo: Ciciliano e Occhiuto Monitorano il Crati, Allerta per le Aree Interne. La Calabria è alle prese con le conseguenze del ciclone Ulrike, che ha causato maltempo e danni in diverse aree della regione. Il capo della Protezione Civile e il governatore regionale hanno effettuato un sopralluogo nella Sibaritide per valutare la situazione, con particolare attenzione alla stabilità dell’argine del fiume Crati. Un nuovo controllo è previsto per domenica, in attesa di una possibile dichiarazione dello stato di emergenza. Sopralluogo Difficile e Priorità alla Sicurezza. L’arrivo del capo della Protezione Civile, inizialmente previsto in elicottero, è stato ritardato dalle avverse condizioni meteorologiche, con pioggia e nebbia a bassa quota che hanno reso impossibile il volo.🔗 Leggi su Ameve.eu

