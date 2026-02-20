Calabria | acqua staccata a disabili e anziani Sorical nel mirino

A causa di un mancato pagamento, Sorical ha interrotto l’erogazione dell’acqua a disabili e anziani in Calabria. La decisione ha suscitato proteste tra le associazioni di tutela, che denunciano un trattamento inaccettabile verso le fasce più vulnerabili della popolazione. Molti di questi utenti dipendono dall’acqua per le cure quotidiane e l’igiene personale. La questione ha acceso un dibattito sulla gestione dei servizi pubblici e sul rispetto dei diritti fondamentali. La situazione resta critica nelle zone più colpite, mentre le famiglie cercano soluzioni alternative.

Calabria, l’acqua staccata a disabili e anziani: l’accusa di “accanimento” e l’ombra sulla gestione del servizio. Una situazione di grave disagio si sta verificando in Calabria, dove persone con disabilità grave e ultranovantenni si sono ritrovati senza acqua a causa di interruzioni della fornitura, nonostante la presentazione di reclami e l’apertura di procedure di conciliazione. L’Unione Nazionale Consumatori (Unc) ha denunciato un possibile comportamento eccessivamente rigoroso da parte del gestore locale, Sorical, preannunciando azioni legali per tutelare i cittadini. Un diritto negato: i casi contestati e le accuse di Sorical.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: "Acqua staccata a disabili e ultranovantenni", Unc: "Non è burocrazia, è accanimento”

Leggi anche: Chico Forti torna alla vita e in acqua: ottiene il permesso di lavorare e insegnerà windsurf ai disabili e inglese agli anziani

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.