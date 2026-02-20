Calabria | 20 anni di precariato finiscono giustizia blindata dal

Calabria, fine della precarietà per gli operatori giudiziari: il decreto PNRR stabilizza i tirocinanti ministeriali. Una svolta storica per la giustizia in Calabria. Il recente Decreto Legge PNRR ha sancito la stabilizzazione degli ex tirocinanti ministeriali impiegati negli uffici giudiziari regionali, ponendo fine a decenni di incertezza e precarietà per centinaia di professionisti. La decisione, attesa da anni, mira a rafforzare il sistema giudiziario e a garantire un servizio più efficiente ai cittadini. Un’attesa lunga vent’anni: il problema del precariato negli uffici giudiziari. La situazione degli operatori giudiziari in Calabria era diventata insostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

