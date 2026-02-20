Cagliari svolta societaria | il 29% delle quote passa a investitori americani Tutti i dettagli nel comunicato

Il Cagliari ha annunciato che il 29% delle sue quote è stato acquistato da investitori americani, causando una svolta societaria. La società ha reso noto di aver firmato un accordo con il nuovo gruppo, che comprende imprenditori provenienti dagli Stati Uniti. La notizia ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli analisti, interessati alle future strategie del club. La decisione segna un cambiamento importante per il futuro della squadra.

Mercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco. La strategia di Tare Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultime Neymar apre all’ipotesi ritiro: «Può darsi che a dicembre.». Annuncio del brasiliano che spiazza tutti i tifosi, ecco cosa ha detto! Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Cagliari, svolta societaria: il 29% delle quote passa a investitori americani.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, svolta societaria: il 29% delle quote passa a investitori americani. Tutti i dettagli nel comunicato Leggi anche: TikTok è salvo, da oggi il social passa a investitori americani: cosa c’entra Trump? Leggi anche: Inter Brand, fusione societaria targata Oaktree: tutti i dettagli e cosa cambia Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Villacidro, accordo l’ex Villaservice: svolta per i lavoratori. Dai convocati della Juventus alla svolta societaria del Cagliari: le top news delle 22Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina al Franchi. Fanno parte della spedizione a Firenze Vlahovic, Kelly e Cabal ... tuttomercatoweb.com Cagliari calcio, c’è la firma dei nuovi soci: «Al lavoro per crescere»Il Cagliari Calcio apre ufficialmente a una nuova fase della propria storia societaria. Il club rossoblù ha annunciato la chiusura dell’accordo che porta nel capitale sociale un gruppo di investitori ... unionesarda.it Anche Chieti sarà presente per una edizione straordinaria, quella del 2026 sarà la trentesima dalla prima svolta a Cagliari - facebook.com facebook