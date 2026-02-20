Cagliari investitori americani acquisiscono il 29% del club | i dettagli dell' operazione

Gli investitori americani hanno acquisito il 29% delle azioni del Cagliari Calcio, portando un nuovo impulso al club. L’operazione si è concretizzata con un investimento di diversi milioni di dollari, che mira a sostenere il progetto di crescita della squadra e migliorare le infrastrutture. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, che evidenzia l’intenzione di rafforzare la presenza internazionale del club. La questione rimane al centro dell’attenzione locale e nazionale.

Una comunicazione ufficiale aggiorna la situazione azionaria del Cagliari Calcio, delineando una fase di sviluppo finalizzata a rafforzare la struttura societaria e la continuità gestionale. È stato perfezionato il trasferimento di una quota del 29% del capitale sociale a favore di un gruppo di investitori statunitensi, collegato a figure di rilievo nel panorama finanziario internazionale. A seguito dell'operazione, la partecipazione detenuta dai nuovi partner raggiunge il 49% del capitale sociale, consolidando una minoranza qualificata in grado di contribuire alla crescita del club. La cessione riguarda l'ulteriore incremento della presenza di capitale da parte di un gruppo di investitori americani riconducibile a Maurizio Fiori e Prashant Gupta.