Cade dalla scala 43enne artigiano gravissimo

Un artigiano di 43 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala alta due metri a Reggio Emilia. La causa dell’incidente sembra sia stata una perdita di equilibrio durante i lavori in casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le sue condizioni sono considerate critiche. La polizia ha avviato i controlli per accertare eventuali responsabilità. La famiglia aspetta aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Reggio Emilia, 21 febbraio 2026 – È caduto da due metri di altezza e ora un 43enne si trova ricoverato in gravissime condizioni. Drammatico infortunio sul lavoro oggi pomeriggio nella zona industriale di Mancasale, in via Raffaello al civico 22, all'esterno di un capannone industriale. Erano circa le 17, quando un artigiano – che stava lavorando insieme al figlio per riparare una grondaia – ha perso l'equilibrio sulla scala ed è volato a terra sbattendo la testa. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto ambulanza, automedica e l'elisoccorso che ha poi trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Maggiore di Parma dove si trova in prognosi riservata, in Rianimazione.