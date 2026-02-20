‘By pass’ al bivio di Mazzolla

Il bypass al bivio di Mazzolla sarà presto completato, dopo i lavori iniziati alcune settimane fa. Questa opera, molto richiesta dai residenti, mira a ridurre il traffico e migliorare la sicurezza degli automobilisti che attraversano l’incrocio. Durante i lavori, sono stati demoliti alcuni tratti vecchi e sono stati installati nuovi segnali stradali. Gli operatori stanno ultimando le ultime rifiniture prima di riaprire il nuovo tratto. La fine dei lavori è prevista entro pochi giorni.

Dopo i lavori avviati nei giorni scorsi sarà completato l'ampliamento del by pass al bivio di Mazzolla, un intervento atteso da tempo per migliorare la viabilità e la sicurezza dell'incrocio. Nonostante le condizioni meteo avverse e le piogge che hanno interessato l'area, i lavori sono stati ultimati in tempi rapidi grazie all'impegno di Anas, che ha garantito continuità operativa e rispetto del cronoprogramma. L'allargamento del by pass consentirà una maggiore fluidità del traffico, riducendo rallentamenti e criticità soprattutto nelle ore di punta. L'intervento rappresenta almeno una 'toppa' verso una viabilità che possa essere quantomeno idonea nel corso dell'estate. AMPLIAMENTO BYPASS INCROCIO MAZZOLLA Dopo i lavori di questi giorni sarà completato l'allargamento del by pass al bivio di Mazzolla. Lavori ultimati in tempi rapidi nonostante la pioggia da Anas. Iniziati invece i lavori di allargamento al primo stralcio,