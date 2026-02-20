Bundesliga | Bayern con l’Eintracht Lipsia-Dortmund è big match
Sabato 21 febbraio, il calcio tedesco si accende con due partite chiave che coinvolgono le squadre più forti della Bundesliga. Il Bayern Monaco affronta l’Eintracht, in un match che potrebbe influenzare la classifica, mentre Lipsia e Borussia Dortmund si sfidano in uno dei incontri più attesi della giornata. Questi incontri promettono emozioni e colpi di scena, con i tifosi pronti a vivere momenti intensi. La giornata si conclude con grande attesa.
Il sabato di Bundesliga si preannuncia come uno dei più intensi della stagione, con un programma che oggi, 21 febbraio, mette di fronte le principali potenze del calcio tedesco in una serie di sfide dirette che potrebbero ridisegnare la corsa al titolo e all’Europa. L’attenzione è focalizzata principalmente sulle ore 15:30, quando quattro campi contemporaneamente diventeranno teatro di battaglie tattiche fondamentali per la classifica. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 21022026 15:30 FC Köln – 1899 Hoffenheim Gol 21022026 15:30 Bayern Monaco – Eintracht Francoforte Multigol 3 – 6 21022026 15:30 Wolfsburg – FC Augsburg Squadra casa vince almeno un tempo 21022026 15:30 Union Berlino – Bayer Leverkusen X Primo Tempo eo X Finale 21022026 18:30 Lipsia – Borussia Dortmund Gol All’Allianz Arena, il Bayern Monaco ospita l’ Eintracht Francoforte in una sfida che storicamente garantisce spettacolo e un numero elevato di reti.🔗 Leggi su Como1907news.com
Bundesliga: Bayern, Lipsia e Dortmund allungano, si accende la lotta ChampionsLa tredicesima giornata di Bundesliga conferma le gerarchie in classifica, con Bayern, Lipsia e Dortmund che allungano il passo.
Leggi anche: Bundesliga: Lipsia ko contro il Leverkusen, il Dortmund passa secondo, Bayern sempre a +9
Bayern’s mocking their opponents! Why Kovac is Underrated! Who Is Yan Diomande #bayern
Argomenti discussi: Bundesliga, ancora una partita rinviata. Bene il Bayern Monaco; In Bundesliga vincono Bayern, Leverkuen e Amburgo; Werder Brema - Bayern Monaco in Diretta Streaming | DAZN IT; Il Bayern Monaco è convinto che Harry Kane rinnoverà il contratto nonostante l'aggiornamento criptico del presidente del club, mentre circolano voci su un possibile trasferimento in Arabia Saudita e nella Premier League.
Pronostici Bundesliga 21 febbraio ore 15:30: la difesa rinata alla prova AllianzBundesliga, la cura Riera sta giovando all'Eintracht Francoforte. Ora la prova più difficile per le Adler, impegnate in casa del Bayern. ilveggente.it
Pronostici Bundesliga 14 febbraio ore 15:30: un rischio che vale la pena correreBundesliga, dopo il successo in Coppa di Germania il Bayern Monaco mette nel mirino la seconda vittoria di fila in campionato. ilveggente.it
Il punto sulla ventunesima giornata di Bundesliga: Colpo del Borussia Dortmund a Wolfsurg con le reti di Brandt e Guirassy. Vince fuori casa casa il Lipsia grazie alla doppietta di Baumgartner, che aggancia lo Stoccarda al 4° posto. FC Bayern München boom - facebook.com facebook
L'Inter non perde interesse per Curtis Jones, sul centrocampista del Liverpool parecchi club inglesi ed europei (Borussia Dortmund e Lipsia) tra cui anche l'Atalanta che sta monitorando attentamente la situazione. @TEAMtalk x.com