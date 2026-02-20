Bundesliga | Bayern con l’Eintracht Lipsia-Dortmund è big match

Sabato 21 febbraio, il calcio tedesco si accende con due partite chiave che coinvolgono le squadre più forti della Bundesliga. Il Bayern Monaco affronta l’Eintracht, in un match che potrebbe influenzare la classifica, mentre Lipsia e Borussia Dortmund si sfidano in uno dei incontri più attesi della giornata. Questi incontri promettono emozioni e colpi di scena, con i tifosi pronti a vivere momenti intensi. La giornata si conclude con grande attesa.

Il sabato di Bundesliga si preannuncia come uno dei più intensi della stagione, con un programma che oggi, 21 febbraio, mette di fronte le principali potenze del calcio tedesco in una serie di sfide dirette che potrebbero ridisegnare la corsa al titolo e all'Europa. L'attenzione è focalizzata principalmente sulle ore 15:30, quando quattro campi contemporaneamente diventeranno teatro di battaglie tattiche fondamentali per la classifica. All'Allianz Arena, il Bayern Monaco ospita l' Eintracht Francoforte in una sfida che storicamente garantisce spettacolo e un numero elevato di reti.

Bundesliga: Bayern, Lipsia e Dortmund allungano, si accende la lotta ChampionsLa tredicesima giornata di Bundesliga conferma le gerarchie in classifica, con Bayern, Lipsia e Dortmund che allungano il passo.

Leggi anche: Bundesliga: Lipsia ko contro il Leverkusen, il Dortmund passa secondo, Bayern sempre a +9

