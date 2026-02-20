Bucchi | Gubbio squadra esperta mi aspetto un' altra battaglia

Cristian Bucchi ha annunciato che il Gubbio, squadra con molti anni di esperienza, rappresenta un avversario difficile. La conferenza stampa si è concentrata sulle assenze: Chiosa e Gilli sono squalificati, mentre Ionita si trova fuori causa a causa di un infortunio. Bucchi ha anche menzionato che alcuni giocatori sono in fase di valutazione, rendendo questa trasferta ancora più complicata. La sfida si preannuncia intensa e piena di incognite.

Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Gubbio. ASSENZE - "Chiosa e Gilli sono squalificati, Ionita purtroppo è fuori per infortunio, in più ci sono un paio di giocatori che dobbiamo valutare bene. Ma non sono preoccupato, anzi nello spogliatoio c'è grande serenità: abbiamo dovuto superare tante traversie durante questa stagione, ci siamo fortificati nelle difficoltà e quella di domani sarà una prova ulteriore. Nessuno scompenso, avere pressione addosso è un privilegio per una squadra come la nostra che ha grandi obiettivi". IL GUBBIO - "Le insidie nascono dal valore dell'avversario.

