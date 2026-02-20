Bucchi | Gubbio squadra esperta mi aspetto un' altra battaglia

Cristian Bucchi ha annunciato che il Gubbio, squadra con molti anni di esperienza, rappresenta un avversario difficile. La conferenza stampa si è concentrata sulle assenze: Chiosa e Gilli sono squalificati, mentre Ionita si trova fuori causa a causa di un infortunio. Bucchi ha anche menzionato che alcuni giocatori sono in fase di valutazione, rendendo questa trasferta ancora più complicata. La sfida si preannuncia intensa e piena di incognite.