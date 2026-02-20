Bucchi | Gubbio squadra esperta mi aspetto un' altra battaglia

Cristian Bucchi ha annunciato che la sua squadra affronta il Gubbio, una formazione composta da molti veterani. La partita si presenta dura, perché alcuni titolari sono assenti per squalifica e infortunio. Bucchi ha sottolineato che dovranno adattarsi alle assenze e prepararsi a una battaglia difficile. La sfida si svolgerà in un campo difficile, dove i padroni di casa vogliono riscattare una recente sconfitta. La squadra è pronta a combattere fino all’ultimo minuto.

Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Gubbio. ASSENZE - "Chiosa e Gilli sono squalificati, Ionita purtroppo è fuori per infortunio, in più ci sono un paio di giocatori che dobbiamo valutare bene. Ma non sono preoccupato, anzi nello spogliatoio c'è grande serenità: abbiamo dovuto superare tante traversie durante questa stagione, ci siamo fortificati nelle difficoltà e quella di domani sarà una prova ulteriore. Nessuno scompenso, avere pressione addosso è un privilegio per una squadra come la nostra che ha grandi obiettivi". IL GUBBIO - "Le insidie nascono dal valore dell'avversario.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

