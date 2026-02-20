Btp Valore marzo 2026 | cedole rendimento premio finale e quanto conviene investire

Il Ministero dell’Economia ha annunciato l’emissione del Btp Valore marzo 2026, destinato ai piccoli risparmiatori. La nuova emissione mira a offrire un rendimento più competitivo rispetto alle precedenti, con cedole periodiche e un premio finale. La scelta di investire in questo titolo dipende dall’obiettivo di ottenere un ritorno stabile nel tempo. La data di emissione è fissata per il mese di marzo, mentre gli investitori attendono dettagli sulla quota minima di acquisto.