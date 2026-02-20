Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di un nuovo Btp Valore, disponibile da marzo. La scelta deriva dall’esigenza di attrarre investitori con rendimenti più elevati e una cedola che aumenta nel tempo. Il titolo prevede un premio finale e una cedola “step up” che cresce periodicamente. Questa emissione mira a rafforzare la liquidità nel mercato obbligazionario italiano. Gli investitori interessati potranno sottoscrivere il titolo a partire dalla prossima primavera. La data precisa di apertura è ancora da comunicare.

Nei giorni scorsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha annunciato l’emissione di un nuovo Btp Valore. Come in precedenza questo strumento sarà interamente riservato ai cosiddetti investitori retail, quindi a risparmiatori privati e famiglie. Saranno esclusi invece gli investitori istituzionali, quindi i fondi di investimento e le banche. L’emissione inizierà il 2 marzo e si chiuderà al massimo entro il 6, anche se è possibile che la chiusura sia anticipata in caso di domanda molto alta. I Btp Valore avranno un rendimento garantito, una cedola con meccanismo “step up” e un premio fedeltà finale dello 0,8%.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Btp Valore disponibile da marzo, cedola “step up” e premio finale, i rendimenti previsti

Leggi anche: Le ipotesi sui rendimenti del Btp Valore marzo 2026: dai tassi crescenti al premio finale

Leggi anche: Spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti stabili, a marzo torna il Btp Valore

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.