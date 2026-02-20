Btp Valore disponibile da marzo cedola step up e premio finale i rendimenti previsti
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di un nuovo Btp Valore, disponibile da marzo. La scelta deriva dall’esigenza di attrarre investitori con rendimenti più elevati e una cedola che aumenta nel tempo. Il titolo prevede un premio finale e una cedola “step up” che cresce periodicamente. Questa emissione mira a rafforzare la liquidità nel mercato obbligazionario italiano. Gli investitori interessati potranno sottoscrivere il titolo a partire dalla prossima primavera. La data precisa di apertura è ancora da comunicare.
Nei giorni scorsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha annunciato l’emissione di un nuovo Btp Valore. Come in precedenza questo strumento sarà interamente riservato ai cosiddetti investitori retail, quindi a risparmiatori privati e famiglie. Saranno esclusi invece gli investitori istituzionali, quindi i fondi di investimento e le banche. L’emissione inizierà il 2 marzo e si chiuderà al massimo entro il 6, anche se è possibile che la chiusura sia anticipata in caso di domanda molto alta. I Btp Valore avranno un rendimento garantito, una cedola con meccanismo “step up” e un premio fedeltà finale dello 0,8%.🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Le ipotesi sui rendimenti del Btp Valore marzo 2026: dai tassi crescenti al premio finale
Leggi anche: Spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti stabili, a marzo torna il Btp ValoreLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo: ecco a chi conviene acquistarlo; Cosa fare con il nuovo BTp Valore in arrivo; BTP Valore marzo 2026: conviene davvero investire? Rendimenti, analisi e opinioni sul nuovo titolo di Stato italiano; Cosa fare con il BTp Valore in arrivo.
BTP Valore, nuova emissione a marzo: ecco come funziona, a chi conviene e quanto si guadagnaDal 2 al 6 marzo torna il BTP Valore, il titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori. Il titolo ha durata di sei anni, offre interessi trimestrali crescenti e un premio fedeltà dello 0,8% se ... fanpage.it
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo: ecco a chi conviene acquistarloLeggi su Sky TG24 l'articolo Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo: ecco a chi conviene acquistarlo ... tg24.sky.it
Debutta il 2 marzo, ma quali sono i vantaggi e i rischi Btp Valore 2026, i pro e contro della nuova emissione x.com
Btp Valore, nuova emissione a marzo: ecco come funziona e come ottenere il premio fedeltà - facebook.com facebook