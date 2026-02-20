Brutto incidente sulla Palio Distrutta un’ambulanza ma chi era a bordo sta bene

L’incidente sulla Palio ha coinvolto un’ambulanza che è andata distrutta, ma fortunatamente le persone a bordo stanno bene. Vallis Berti, presidente della Misericordia di Poggibonsi, descrive la scena come un momento di grande tensione, soprattutto perché l’auto di soccorso si è ribaltata in autostrada vicino a San Donato. L’incidente si è verificato lunedì, durante il traffico intenso, e ha provocato disagi alla circolazione. Per ora, non ci sono feriti gravi e i soccorritori stanno gestendo la situazione.

"Ringraziando il cielo, meglio non sarebbe potuto andare". Vallis Berti, governatore della Misericordia di Poggibonsi, rivive gli attimi dell' incidente di lunedì in Autopalio, all'altezza di San Donato direzione Siena. Sull' ambulanza coinvolta nello scontro con un mezzo pesante, viaggiavano due dipendenti della Confraternita insieme con il personale dell'emergenza, tre sanitari, di ritorno da un servizio all' ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Governatore, come ha saputo dell'episodio? "Sono stato avvisato dal 118. Una nostra ambulanza è giunta sul luogo dello scontro per attivare i soccorsi e il trasferimento alle Scotte dei feriti, tutti poi dimessi tra la sera stessa e l'indomani.