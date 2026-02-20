Bruttissima caduta per Finley Melville Ives | inerte a terra a Livigno Era il grande favorito dell’halfpipe Come sta e aggiornamenti

Finley Melville Ives è caduto pesantemente durante la gara di halfpipe a Livigno, lasciandolo a terra privo di sensi. La sua posizione ha attirato l’attenzione di spettatori e operatori sanitari, che sono intervenuti rapidamente. Dopo il trasporto in ospedale, gli aggiornamenti ufficiali indicano che il giovane atleta non rischia la vita, ma ha subito una frattura alla clavicola e problemi al ginocchio. La sua condizione resta sotto stretta osservazione.

AGGIORNAMENTO ORE 16.05. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Finley Melville Ives arrivano dalla Rai: l’atleta non è in pericolo di vita, ha riportato una frattura alla clavicola e un problema al ginocchio. — AGGIORNAMENTO ORE 14.15. Secondo quanto riporta l’ Adnkronos, da fonti della nazionale neozelandese, l’atleta è al momento cosciente e in condizioni stabili. — Un brutto incidente ha avuto luogo durante le qualificazioni dell’halfpipe, disciplina dello sci freestyle protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il neozelandese Finley Melville Ives è violentemente caduto sul manto nevoso nella parte centrale del proprio esercizio: uno degli uomini più accreditati della vigilia, in gara con il pettorale numero 1, è andato molto in alto (a occhio tra i dieci e i dodici metri), ma non è riuscito a controllare al meglio la propria evoluzione ed è andato a sbattere violentemente al suolo, picchiando con spalla e collo sul duro.🔗 Leggi su Oasport.it

