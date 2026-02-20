Bruttissima caduta per Finley Melville Ives | inerte a terra a Livigno Era il grande favorito dell’halfpipe Come sta e aggiornamenti
Finley Melville Ives è caduto pesantemente durante la gara di halfpipe a Livigno, lasciandolo a terra privo di sensi. La sua posizione ha attirato l’attenzione di spettatori e operatori sanitari, che sono intervenuti rapidamente. Dopo il trasporto in ospedale, gli aggiornamenti ufficiali indicano che il giovane atleta non rischia la vita, ma ha subito una frattura alla clavicola e problemi al ginocchio. La sua condizione resta sotto stretta osservazione.
AGGIORNAMENTO ORE 16.05. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Finley Melville Ives arrivano dalla Rai: l’atleta non è in pericolo di vita, ha riportato una frattura alla clavicola e un problema al ginocchio. — AGGIORNAMENTO ORE 14.15. Secondo quanto riporta l’ Adnkronos, da fonti della nazionale neozelandese, l’atleta è al momento cosciente e in condizioni stabili. — Un brutto incidente ha avuto luogo durante le qualificazioni dell’halfpipe, disciplina dello sci freestyle protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il neozelandese Finley Melville Ives è violentemente caduto sul manto nevoso nella parte centrale del proprio esercizio: uno degli uomini più accreditati della vigilia, in gara con il pettorale numero 1, è andato molto in alto (a occhio tra i dieci e i dodici metri), ma non è riuscito a controllare al meglio la propria evoluzione ed è andato a sbattere violentemente al suolo, picchiando con spalla e collo sul duro.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Paura a Livigno: grave caduta per Finley Melville Ives nelle qualificazioni dell’halfpipe
Leggi anche: Sci freestyle, Finley Melville Ives e Li Fanghui fanno la voce grossa nell’halfpipe di ButtermilkVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Skeleton oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, streaming; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; Cosa significa il gesto del dormire di Andrea Giovannini alle Olimpiadi? La spiegazione; Federico Pellegrino leggenda indelebile: palmares da campione, medaglia in tre Olimpiadi consecutive!.
Bruttissima caduta per Finley Melville Ives: inerte a terra a Livigno. Era il grande favorito dell’halfpipeUn brutto incidente ha avuto luogo durante le qualificazioni dell'halfpipe, disciplina dello sci freestyle protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it
Finley Melville Ives, terribile caduta nell'halfpipe per la stella neozelandese: come sta e cosa è successoBruttissimo incidente per il neozelandese Finley Melville Ives durante le qualificazioni dell’halfpipe di freestyle. L’atleta è violentemente caduto in pista nella ... ilmessaggero.it
Paura per Finley Melville Ives, terribile caduta nell'halfpipe per la stella neozelandese: sbatte collo e testa - facebook.com facebook
Milano Cortina, terribile caduta nell’halfpipe per la stella Finley Melville Ives. Cos’è successo alle Olimpiadi x.com