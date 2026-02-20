Brucia il palazzo Gatto salvato con l’ossigeno

Mercoledì sera, un incendio scoppiato in via Oslavia a Desio ha devastato un condominio. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo i residenti a evacuare in fretta. Tra i soccorritori, è stato salvato un gatto intrappolato tra le fiamme, che ha ricevuto ossigeno per riprendersi. I vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuno degli inquilini ha riportato ferite gravi, ma il danno materiale è considerevole. Sul posto sono intervenuti anche i volontari del gatto rescue.

Alla fine ci è andato di mezzo anche un povero gatto. Mercoledì sera a Desio, in via Oslavia, è infatti andato a fuoco un condominio. Erano le 19.15 quando le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che aveva coinvolto un appartamento situato al primo piano di un edificio condominiale di tre piani. Per cause ancora in fase di accertamento, l’incendio ha interessato alcuni locali dell’abitazione. Le squadre giunte sul posto hanno provveduto innanzitutto all’immediata evacuazione di chi abitava ai piani superiori dell’edificio e successivamente a estinguere il rogo, prima che potesse espandersi troppo e impedendo che il fuoco si propagasse anche agli altri locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

