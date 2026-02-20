Brindisi Sala Strada al Nipote del Duce | Comune Indaga

A Brindisi, il Comune sta indagando sulla gestione della Sala “Gino Strada” e sul finanziamento di un evento dedicato al nipote di Mussolini. La decisione di usare gratuitamente il Palazzo Nervegna per la presentazione di un libro scritto da Caio Giulio Cesare Mussolini ha sollevato dubbi tra i cittadini. L’amministrazione vuole chiarire come siano stati assegnati i fondi e se ci siano state irregolarità. La vicenda ha suscitato molto interesse tra gli abitanti della città, che attendono risposte ufficiali.

Brindisi, la Sala “Gino Strada” e il Libro sul Duce: Il Comune Chiede Trasparenza sul Finanziamento. Brindisi è al centro di una questione amministrativa che riguarda l’utilizzo gratuito di Palazzo Nervegna per un evento dedicato alla presentazione di un libro scritto da Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote del fondatore del fascismo. Il Comune ha richiesto chiarimenti al “Comitato 10 Febbraio” sull’organizzazione dell’evento e sul rispetto delle linee guida del patto locale per la lettura 2024-26, sollevando dubbi sulla trasparenza e sull’effettivo rispetto delle regole. La vicenda, emersa il 20 febbraio 2026, ha riaperto il dibattito sull’utilizzo di spazi pubblici per iniziative legate a figure storiche controverse e sulla necessità di garantire la chiarezza nell’applicazione delle normative vigenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Libro presentato dal pronipote del Duce: "Brindisi difenda la sua identità democratica" Leggi anche: Al grido di "duce, duce" devastata la casetta degli orti urbani alla Garbatella Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il ricamo, storia, arte, cultura e tradizione: convegno pubblico; Films in programmazione a Brindisi, Lecce e Taranto; Linee programmatiche e Piano Regionale della Politiche Sociali 2026 - 2028: riunito il tavolo istituzionale per la provincia di Brindisi; Il pronipote del duce e il libro sul fascismo. Dopo Orta Nova polemiche anche a Brindisi per l'evento di Caio Mussolini: Intollerabile... Il pronipote del duce e il libro sul fascismo. Dopo Orta Nova polemiche anche a Brindisi per l'evento di Caio Mussolini: «Intollerabile oltraggio»È polemica sull’iniziativa prevista stasera nella Sala Università di Palazzo Nervegna, intitolata al fondatore di Emergency Gino ... msn.com La Guardia di finanza ha acquisito documentazioni nella sede del municipio di Trieste. Si indaga sui rapporti fra Triestina e comune, che in questo caso è parte lesa. - facebook.com facebook