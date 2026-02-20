Brignone | Non sarei scesa in pista solo per fare una comparsata

Una performance memorabile ha caratterizzato le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, segnando una svolta importante nella carriera di una delle atlete più emblematiche dello sport italiano. In questo appuntamento, Federica Brignone ha conquistato due ori, coronando un percorso lungo dieci mesi di recupero dopo un infortunio che sembrava poter mettere a rischio la partecipazione alle gare in casa. Durante la finale del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile tra Stati Uniti e Canada all’Arena Santa Giulia, Brignone ha scritto una pagina significativa della kermesse, confermando la sua leadership anche oltre gli sport praticati.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Argomenti discussi: Federica Brignone: Ho vinto perché non sentivo la mancanza dell’oro olimpico. Ero una outsider; Un’immensa Brignone è oro olimpico in Super G, il Milan: Un’ispirazione per tutti noi.

