Brignone | Non sarei scesa in pista solo per fare una comparsata
Federica Brignone ha deciso di scendere in pista a Milano Cortina 2026 dopo aver sentito un forte richiamo. La campionessa di sci ha spiegato che non avrebbe partecipato solo per essere presente, ma per dare il massimo. Durante la gara, ha dimostrato tutta la sua determinazione, sfiorando il podio. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che hanno seguito con entusiasmo la sua prova. La sua scelta ha sorpreso gli spettatori e i commentatori presenti alle Olimpiadi.
Una performance memorabile ha caratterizzato le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, segnando una svolta importante nella carriera di una delle atlete più emblematiche dello sport italiano. In questo appuntamento, Federica Brignone ha conquistato due ori, coronando un percorso lungo dieci mesi di recupero dopo un infortunio che sembrava poter mettere a rischio la partecipazione alle gare in casa. Durante la finale del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile tra Stati Uniti e Canada all’Arena Santa Giulia, Brignone ha scritto una pagina significativa della kermesse, confermando la sua leadership anche oltre gli sport praticati.🔗 Leggi su Mondosport24.com
