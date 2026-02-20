brignone dal tremendo infortunio ai due incredibili ori e la serie a scopre malen

Si chiama Federica Brignone e. sì, fa anche i miracoli. Dal terribile infortunio dell’aprile 2025 al favoloso doppio oro olimpico: così è diventata la sciatrice italiana più grande di sempre. È dedicata alla nostra Tigre, regina dei Giochi di Milano Cortina, la cover di Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. I due graffi della Tigre ce li ha raccontati lo scrittore Fabio Genovesi. Due ori che vengono da lontano e che nascono dall’abisso in cui era precipitata. Ma la Fede è riuscita a risalire. E non ha trionfato nonostante l’infortunio, ma proprio grazie a quello.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche: Brignone: “Rinuncerei ai due ori olimpici per non aver avuto quell’infortunio”

Leggi anche: Brignone: “Darei indietro gli ori olimpici per la mia vita prima dell’infortunio”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pazzesca Federica Brignone! È oro nel Super G alle Olimpiadi otto mesi dopo il tremendo infortunio; Ipnosi, 'qui e ora', forza di volontà e tanta tanta intelligenza; Favola-Brignone: oro dieci mesi dopo il tremendo infortunio; L’orgoglio di Federica Brignone: Ho sempre creduto di potercela fare. Ho vissuto ‘qui e ora’ il mio recupero.

Federica Brignone e l'impresa alle Olimpiadi dopo l'infortunio: Non ero sicura di tornare a sciareHo festeggiato con l'alcol scherza Federica Brignone dal palco del Fan Village delle Olimpiadi invernali nel parco Sempione di Milano. La campionessa due ori ai Giochi ha raccontato il periodo post ... msn.com

Capolavoro Brignone, oro in supergigante a 10 mesi dal terribile infortunio. Incredibile, non pensavo di vincereA Cortina la sciatrice valdostana conquista il titolo olimpico: Oggi mi consideravo un outsider, è stata la mia forza. Goggia out mentre era in testa: Ai Giochi è così, ma oggi è il giorno di Feder ... ilgiorno.it

Con l’infortunio tremendo di dieci mesi fa, se fosse stata umana oggi sarebbe probabilmente sul divano con la carriera compromessa. E invece si è portata a casa due ori olimpici. A 35 anni. Aggettivi per Federica Brignone: FINITI. x.com

Leggendaria Brignone: oro olimpico in Super G 315 giorni dopo il tremendo crack e la paura Lollobrigida d’oro, fantastico bis Fontana d’argento raggiunge il mito Slittini di bronzo La prima pagina del 13 febbraio #Tuttos - facebook.com facebook