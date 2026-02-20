Briga primi regali per la figlia? Due maglie della Lazio

Briga si impegna a condividere con sua figlia la passione per la Lazio, regalando due maglie della squadra. Il cantante, grande tifoso, aspetta con entusiasmo l’arrivo della primogenita con la moglie Arianna Montefiori. Mentre il giorno del parto si avvicina, comincia a pianificare i primi regali e a scegliere il modo migliore per trasmettere alla bambina l’amore per i colori biancocelesti. La famiglia si prepara ad accogliere il nuovo arrivato.

(Adnkronos) – Briga si prepara a crescere sua figlia come una vera laziale. Il cantante, grande tifoso della Lazio, è in attesa della nascita della sua primogenita con la moglie Arianna Montefiori, e mentre il giorno si avvicina, lui mette in moto tutti i preparativi necessari. "Me so' portato avanti", ha scritto sui propri canali . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Maglie Juve 2026/27: primi spoiler sulle tre divise della prossima stagione! Come potrebbero essere i kit bianconeri – FOTO

Leggi anche: Violet, la figlia di Dave Grohl ha pubblicato i suoi primi due brani inediti

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.