Briga primi regali per la figlia? Due maglie della Lazio
Briga si impegna a condividere con sua figlia la passione per la Lazio, regalando due maglie della squadra. Il cantante, grande tifoso, aspetta con entusiasmo l’arrivo della primogenita con la moglie Arianna Montefiori. Mentre il giorno del parto si avvicina, comincia a pianificare i primi regali e a scegliere il modo migliore per trasmettere alla bambina l’amore per i colori biancocelesti. La famiglia si prepara ad accogliere il nuovo arrivato.
Briga si prepara a crescere sua figlia come una vera laziale. Il cantante, grande tifoso della Lazio, è in attesa della nascita della sua primogenita con la moglie Arianna Montefiori, e mentre il giorno si avvicina, lui mette in moto tutti i preparativi necessari. "Me so' portato avanti", ha scritto sui propri canali.
