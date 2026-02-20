Brescia | magia a teatro

Il Teatro Der Mast di Brescia sarà teatro di un evento dedicato alla magia, che si terrà martedì 25 febbraio dalle 18.30 alle 23.30. Durante la serata, i partecipanti potranno scoprire pratiche simboliche, intuitive e spirituali, coinvolgendo il pubblico in dimostrazioni dal vivo e momenti di scambio. L’iniziativa mira a far conoscere diversi approcci magici attraverso esibizioni pratiche e interventi di esperti. L’ingresso è aperto a chiunque voglia approfondire queste tradizioni.

Martedì 25 febbraio, dalle ore 18.30 alle 23.30, il Teatro Der Mast di Brescia ospiterà “Magia a Teatro”, una serata dedicata alle pratiche simboliche, intuitive e spirituali. Ad accogliere il pubblico ci sarà anche un fantastico apericena organizzato dal Teatro, perfetto per vivere l’esperienza in modo conviviale e rilassato. Per prenotare un tavolo è possibile chiamare il numero 3311664408. L’evento propone un percorso esperienziale aperto a tutti, in cui diverse discipline olistiche si incontrano in un contesto informale e accogliente. Durante la serata sarà possibile partecipare a letture dei tarocchi, letture dei fondi di caffè, lettura dell’iride, lettura delle rune, lasciarsi incuriosire dalla numerologia, incontrare uno sciamano e scoprire molte altre pratiche legate alla tradizione e all’ascolto interiore.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

