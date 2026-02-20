Brescia | Il lungo filo della cospirazione Filippo Buonarroti dalle origini del Risorgimento all’Europa rivoluzionaria

Filippo Buonarroti ha influenzato profondamente il movimento rivoluzionario europeo, portando avanti idee che ancora oggi suscitano interesse. La sua attività si intreccia con le rivolte e le insurrezioni che hanno attraversato l’Italia e il continente tra il XVIII e il XIX secolo. Nonostante sia stato a lungo trascurato nelle storie ufficiali, il suo ruolo emerge chiaramente nelle pubblicazioni e nei rapporti clandestini dell’epoca. La sua figura rivela come le ideologie rivoluzionarie si siano diffuse in modo capillare.

Figura a lungo marginalizzata nella narrazione canonica del Risorgimento italiano, Filippo Buonarroti fu in realtà uno dei protagonisti più longevi, coerenti e influenti della stagione rivoluzionaria che, tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, attraversò l'Italia e l'Europa. La sua biografia politica consente di ripensare le origini del Risorgimento non come un processo lineare e moderato, ma come il risultato di una pluralità di tradizioni, tra cui spicca quella repubblicana, democratica ed egualitaria.Profondamente segnato dall'esperienza della Rivoluzione francese, Buonarroti fu protagonista diretto delle istanze giacobine e della cospirazione degli Eguali guidata da Gracco Babeuf, di cui divenne il principale custode e teorico.