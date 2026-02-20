Botte da orbi Pucci-Fiorello Pseudo-comico la risposta social è una bordata

Andrea Pucci ha definito Fiorello un “pseudo-comico” in un post social, scatenando una reazione immediata dello showman. La polemica nasce dopo che Pucci ha rinunciato a partecipare a Sanremo 2026 e ha scherzato sulle imitazioni di Fiorello. La discussione si è spostata sui social, dove entrambi si sono scambiati battute dirette. Fiorello ha risposto con un commento pungente, alimentando il confronto tra i due. La vicenda continua a tenere banco sui canali digitali, coinvolgendo i follower di entrambi.

Non si placa il botta e risposta a distanza tra Fiorello e Andrea Pucci. Dopo la rinuncia del comico a Sanremo 2026 e le successive imitazioni dello showman, lo scontro si è spostato dai programmi tv ai social. L'ultimo capitolo è stato scritto da Pucci, che attraverso le sue storie Instagram ha replicato direttamente alla frecciata di Fiorello, che ieri a 'La Pennicanza' lo aveva definito uno "pseudo-comico". Il comico ha postato una foto che lo ritrae con Vanessa Incontrada e Carlo Conti quando è stato premiato con il 'biglietto d'oro', accompagnata dalla didascalia: "Pseudo comico, biglietto d'oro 2025 come riconoscimento di innumerevoli paganti a teatro ahahahahah".🔗 Leggi su Iltempo.it

