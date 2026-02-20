Boscaglia a sfida | Ravenna fortezza inviolata e 11 gol subiti

Pier Paolo Boscaglia affronta la sua prima sfida a Ravenna, una squadra che finora ha subito 11 gol in campionato e ha mantenuto inviolata la propria porta solo in poche occasioni. La partita di oggi rappresenta un banco di prova importante per il nuovo allenatore, che cerca di invertire la rotta e rafforzare la difesa. I tifosi sono ansiosi di vedere se Boscaglia saprà cambiare le sorti della squadra, che nelle ultime gare ha mostrato molte lacune difensive. La sfida si gioca questo pomeriggio allo stadio Romeo Neri.

Ravenna, Boscaglia Affronta una Fortezza: Esordio Complicato in Serie C. Ravenna si prepara a un debutto sulla panchina per Pier Paolo Boscaglia in un contesto tutt'altro che agevole. La Sambenedettese, guidata dal neo allenatore, sfiderà un Ravenna in stato di grazia tra le mura amiche, con l'obiettivo di conquistare punti vitali per la salvezza in un campionato di Serie C sempre più competitivo. La partita, in programma per sabato, vedrà i romagnoli favoriti, ma con diverse assenze importanti. Un Passato di Successi e un Presente da Costruire. Boscaglia, reduce da un periodo lontano dai campi dopo l'esperienza a Latina, torna in panchina con un curriculum di tutto rispetto.