Borse | Europa corre USA rallenta Warsh alla Fed cambia le carte
Le borse europee registrano un forte rialzo, mentre gli Stati Uniti rallentano i guadagni. Questa differenza deriva da un nuovo orientamento della Federal Reserve, che potrebbe modificare le sue strategie monetarie. Le principali piazze finanziarie mondiali hanno chiuso la settimana con il segno più, grazie anche ai risultati trimestrali delle aziende e alle tensioni geopolitiche che alimentano l’incertezza. Gli investitori sono attenti alle prossime mosse della FED e alle tensioni in Medio Oriente.
Borse Mondiali in Rialzo: Tra Trimestrali, Tensioni Geopolitiche e un Nuovo Volto alla Fed. Le principali piazze finanziarie globali hanno concluso la settimana con un andamento positivo, spinta dai risultati aziendali e da un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni. L’attenzione degli investitori è ora rivolta alla prossima fase della politica monetaria statunitense, con la nomina di Kevin Warsh a guida della Federal Reserve e le implicazioni che ne deriveranno. La settimana ha performance differenziate tra i mercati, con segnali di ripresa in Europa e un quadro economico statunitense caratterizzato da elementi contrastanti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Borse chiudono toniche, Trump sceglie Warsh per la Fed
Leggi anche: Fed, ora media Usa danno Warsh in vantaggio nella corsa alla presidenzaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le Borse europee frenano nel finale con i cali del tech Usa, a Milano (-0,6%) utility e Buzzi ko; L'Europa resta al palo con focus sulle trimestrali. A Milano corre Ferrari; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo dell’1,3% con lo sprint di Mediobanca. Vola il petrolio sul rischio guerra Usa-Iran; Borse 13 febbraio | Europa contrastata con l'inflazione Usa, Milano chiude a -1,7%: giù le banche.
Borsa: Europa corre a meta' seduta in attesa dei dati Usa, Milano +1%Wall Street verso avvio debole, in calo petrolio e gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 feb - Le Borse europee arrivano di slancio alla ... ilsole24ore.com
Borsa oggi 19 febbraio: l’Europa ripiega tra trimestrali e tensioni Usa-Iran, petrolio su. A Milano giù Fincantieri e utility, corre Tenaris – DIRETTABorse Ue in calo tra trimestrali e tensioni Usa-Iran. A Milano calano i titoli delle utility e dell’energia dopo il decreto bollette - Segui la DIRETTA • MERCATI Torna la voglia di tech sulla spinta d ... firstonline.info
Focus sui dati macroeconomici USA e sull'aumento del PMI manifatturiero in Europa. Le borse europee rimbalzano, con Moncler e Unipol in forte crescita, mentre Tenaris e altri titoli soffrono. - facebook.com facebook
Borse oggi guardinghe per le tensioni Iran-Usa, ma con Europa e Corea forti. A Wall Street preoccupa il private equity. Lagarde resta x.com