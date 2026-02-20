Borse | Europa corre USA rallenta Warsh alla Fed cambia le carte

Le borse europee registrano un forte rialzo, mentre gli Stati Uniti rallentano i guadagni. Questa differenza deriva da un nuovo orientamento della Federal Reserve, che potrebbe modificare le sue strategie monetarie. Le principali piazze finanziarie mondiali hanno chiuso la settimana con il segno più, grazie anche ai risultati trimestrali delle aziende e alle tensioni geopolitiche che alimentano l’incertezza. Gli investitori sono attenti alle prossime mosse della FED e alle tensioni in Medio Oriente.

Borse Mondiali in Rialzo: Tra Trimestrali, Tensioni Geopolitiche e un Nuovo Volto alla Fed. Le principali piazze finanziarie globali hanno concluso la settimana con un andamento positivo, spinta dai risultati aziendali e da un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni. L’attenzione degli investitori è ora rivolta alla prossima fase della politica monetaria statunitense, con la nomina di Kevin Warsh a guida della Federal Reserve e le implicazioni che ne deriveranno. La settimana ha performance differenziate tra i mercati, con segnali di ripresa in Europa e un quadro economico statunitense caratterizzato da elementi contrastanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Borse chiudono toniche, Trump sceglie Warsh per la Fed

Leggi anche: Fed, ora media Usa danno Warsh in vantaggio nella corsa alla presidenza

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.