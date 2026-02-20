Borgo Stazione per la pulizia delle strade divieto di sosta tutta la notte
A Borgo Stazione, il Comune ha deciso di vietare la sosta per tutta la notte per facilitare la pulizia delle strade. La misura, pensata per migliorare la situazione igienica dell’area, entrerà in vigore con l’avvio del nuovo piano di spazzamento già dalla primavera. I residenti e i commercianti dovranno rispettare il divieto per consentire un intervento più efficace. La decisione mira a mantenere il quartiere più pulito e ordinato.
Il Comune ha presentato il nuovo piano potenziato sul tema. L'assessora Meloni: “Garantiamo la qualità del servizio e veniamo incontro alle necessità dei residenti” Il Comune ha approntato un nuovo piano di spazzamento stradale, che sarà messo in pratica dalla primavera. Nel quartiere ci sono già interventi di pulizia con la macchina spazzatrice, ma questi saranno potenziati, affiancando ai turni settimanali un intervento aggiuntivo a cadenza mensile, articolato su cinque giornate consecutive e dedicato ogni volta a una diversa porzione del quartiere, in modo da coprire in modo capillare l’intera area.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Borgo Stazione, divieto di sosta una notte al mese per pulire le stradeA Borgo Stazione, il Comune ha deciso di vietare la sosta per una notte al mese per pulire le strade.
Man Faun viajet bimodale #man #street #bimodale #pulizia #strade
Avviso modifica alla viabilità (Ord. n. 29/2026) Manutenzione del verde Via dei Fienili, Vicolo del Montano, Via del Granaio Via di Borgo Stazione, L.go Colizza e Via del Lavatoio Si informa la cittadinanza che nei giorni 11 e 12 febbraio 2026, come da Ordinan - facebook.com facebook