Borghi marchigiani uniti | ‘Cultura della Bellezza’ raddoppia e punta

L’associazione ‘Cultura della Bellezza’ ha deciso di espandersi dopo aver ricevuto più richieste dai borghi marchigiani. La causa è l’interesse crescente per promuovere i tesori locali e coinvolgere le comunità. Ora, oltre a Valcesano, anche Mondavio e San Lorenzo in Campo fanno parte della rete, portando nuove energie e progetti condivisi. La scelta mira a rafforzare la collaborazione tra i paesi e a valorizzare le tradizioni attraverso iniziative culturali e ambientali. La crescita dell’associazione riflette un impegno concreto per il territorio.