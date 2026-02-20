Boom di stranieri che tentano di rapire i nostri figli
Un uomo straniero ha tentato di rapire un bambino davanti a un supermercato a Napoli, il fatto si è verificato martedì. La scena si è ripetuta pochi giorni dopo un episodio simile avvenuto a Bergamo, dove un romeno aveva cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo. In entrambi i casi, le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, ma le autorità segnalano un aumento di tentativi di rapimento di minori da parte di stranieri. La paura cresce tra i genitori che vigilano attentamente sui figli.
Di nuovo i bambini nel mirino, di nuovo davanti a un supermercato, di nuovo un rapitore straniero. Dopo che sabato, a Bergamo, un romeno aveva tentato di sequestrare una bimba di un anno e mezzo davanti a un market che nella colluttazione ha riportato la frattura del femore -, martedì la stessa scena si è riproposta nel napoletano. A Caivano un 45enne ghanese, visibilmente ubriaco, ha braccato una donna davanti a un supermercato tentando di sottrarle il piccolo di 5 anni. «Questo non è tuo figlio, dammelo!», avrebbe urlato l'uomo cercando di prenderlo in braccio. La madre allora si è rintanata nel negozio cercando aiuto nei commessi che hanno prontamente allertato i carabinieri.
"Terrore puro". Tentano di rapire un altro bimbo: è psicosi in Italia
