Boom di iscrizioni all' Istituto professionale Fumagalli di Casatenovo
L’aumento improvviso di iscrizioni all’Istituto Fumagalli di Casatenovo deriva dalla crescente domanda di percorsi tecnici qualificanti. La scuola ha registrato un incremento significativo rispetto agli anni passati, attirando studenti da tutta la provincia. La comunicazione efficace e le attività pratiche sul territorio hanno contribuito a rafforzare la sua reputazione. Molti giovani scelgono questa scuola per le opportunità di formazione immediata e il contatto diretto con il mondo del lavoro. La tendenza continua a crescere, segnando un nuovo record di iscrizioni.
Oltre 370 studenti hanno partecipato agli open day, agli open lab e alle iniziative di accoglienza organizzate dalla scuola. La dirigente Marino: "Sempre più punto di riferimento nel territorio" Boom di iscrizioni all'Istituto professionale Graziella Fumagalli di Casatenovo. La scuola si conferma un presidio educativo e formativo di primo piano per il territorio lecchese, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni dei giovani e della comunità locale. A testimoniarlo sono i numeri registrati durante le attività di orientamento in entrata: oltre 370 studenti hanno partecipato agli open day, agli open lab e alle iniziative di accoglienza organizzate dalla scuola, con un significativo incremento delle iscrizioni.🔗 Leggi su Leccotoday.it
