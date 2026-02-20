Bonus psicologo confermato anche nel 2026 | quando potrà essere chiesto

Il governo ha confermato il bonus psicologo anche per il 2026, rispondendo alle richieste di molti cittadini. Questa misura permette di ottenere un sostegno economico per consulti con specialisti, soprattutto per chi affronta problemi di ansia o depressione. Il bonus si può richiedere fino a fine anno prossimo, con un limite di spesa di 600 euro a persona. La decisione arriva mentre cresce il bisogno di supporto psicologico in Italia, anche a causa delle difficoltà legate alla pandemia e alle sue conseguenze.

Diventato ormai una misura strutturale, il bonus psicologo 2026 è stato messo in campo per supportare quanti stiano attraversando dei momenti di disagio, ansia o depressione. L’agevolazione è stata pensata appositamente per dare la precedenza ai nuclei familiari più deboli da un punto di vista economico, prevedendo dei requisiti tecnici ben precisi e delineando quali siano gli importi erogabili. Bonus psicologo 2026, i requisiti e gli importi. Il bonus psicologo 2026 deve essere richiesto attraverso il portale Inps. Per inoltrare la richiesta è necessario essere in possesso di due requisiti fondamentali: essere legalmente residente in Italia;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

