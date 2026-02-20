Bontempi firma la nuova era di Sanremo | il primo brand di strumenti musicali a guidare il racconto del Festival
Bontempi firma la nuova fase di Sanremo: il marchio di strumenti musicali apre il Festival 2026, diventando il primo a raccontare la manifestazione dall’interno. La decisione nasce dalla richiesta di coinvolgere un’azienda che conosce bene il mondo della musica e dell’educazione sonora, grazie alla sua lunga storia iniziata nel 1937. Durante le prove e le esibizioni, si vedranno più strumenti Bontempi sul palco, evidenziando la presenza del brand nel cuore della kermesse. La scelta rappresenta un passo deciso verso un Festival più vicino alle radici musicali del Paese.
Il Festival di Sanremo 2026 segna una tappa storica per l'industria musicale italiana: Bontempi, lo storico marchio che dal 1937 accompagna l'educazione sonora di intere generazioni, entra nel cuore pulsante della kermesse come protagonista assoluto. Per la prima volta nella storia della manifestazione, un'azienda produttrice di strumenti musicali non si limita al ruolo di spettatore, ma diventa il motore di un ecosistema mediatico integrato attraverso il progetto Casa Bontempi. Sotto la direzione artistica di Michele Monina, Casa Bontempi si propone come un hub creativo d'eccezione a pochi passi dall'Ariston, dove la musica viene suonata, analizzata e vissuta in diretta costante.
