Bonifiche Vadalà in prefettura a Caserta per bilancio degli interventi

Giuseppe Vadalà si è presentato in prefettura a Caserta per aggiornare sullo stato delle bonifiche ambientali, a seguito di recenti interventi nelle aree industriali dismesse. La prefettura ha convocato l'incontro con la prefetta Lucia Volpe, per valutare i lavori conclusi e pianificare quelli ancora da avviare. Durante l'incontro, sono stati discussi i risultati delle operazioni e le prossime tappe per migliorare la sicurezza del territorio. Vadalà ha sottolineato l'importanza di rispettare i tempi stabiliti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il punto delle bonifiche già fatte e di quelle che saranno presto intraprese è stato fatto nel corso di un incontro promosso dalla prefetta di Caserta, Lucia Volpe, con il commissario unico Giuseppe Vadalà. Durante l’incontro, che fa seguito alla conferenza regionale permanente del 30 gennaio scorso, “ è stato dato ampio spazio ai contributi delle associazioni e comitati presenti, nell’ottica di proseguire nella sinergia con le istituzioni e la struttura commissariale e condividere il patrimonio informativo frutto della conoscenza dei territori e delle esperienze maturate nel tempo”, si legge in una nota.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bonifiche, Vadalà in prefettura a Caserta per bilancio degli interventi Leggi anche: Rimozione dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, ricognizione con il commissario Vadalà in Prefettura Leggi anche: Capodanno, il bilancio degli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rifiuti, parte la bonifica nell'ex mattatoio: Primo step a Caserta; Aversa. Bonifiche, Matacena incontra Vadalà in Prefettura. Rifiuti, parte la bonifica nell'ex mattatoio: «Primo step a Caserta»L'ex mattatoio comunale sarà liberato dai rifiuti entro una settimana. Parola del commissario unico per le bonifiche, generale Giuseppe Vadalà, ieri mattina sul posto per ... ilmattino.it Terra dei Fuochi, partono le bonifiche: ruspe in azione su 17 siti tra Napoli e CasertaIl commissario unico per le bonifiche Vadalà dà il via alle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti sversati illegalmente ... msn.com Terra dei fuochi, il punto sulle bonifiche. In Prefettura a Caserta amministratori, forze dell'ordine e ambientalisti a confronto con il commissario Vadalà - facebook.com facebook