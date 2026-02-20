Bonfiglioli Consulting cresce in Emilia ABC Company entra con il 34%

ABC Company ha deciso di investire nel settore della consulenza industriale in Emilia, acquisendo il 34% di Bonfiglioli Consulting. La firma degli accordi vincolanti segna un passo importante per entrambe le aziende, che operano nel territorio emiliano da anni. Bonfiglioli Consulting, con sede a Casalecchio di Reno, aiuta le imprese locali a migliorare i processi e sviluppare nuove strategie. L’ingresso di ABC Company porta risorse e competenze, rafforzando la presenza del settore nella regione. La collaborazione tra le due realtà proseguirà con nuovi progetti concreti.

Nuovo passaggio nel settore della consulenza industriale emiliana. Sono stati firmati gli accordi vincolanti per l’ingresso di ABC Company nel capitale di Bonfiglioli Consulting, società con sede a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, che da oltre cinquant’anni affianca le imprese nei percorsi di crescita, riorganizzazione e innovazione. L’operazione prevede l’acquisto del 34% del capitale e dà vita a una partnership di medio-lungo periodo tra le due realtà. Non si tratta di un semplice investimento finanziario, ma di un’alleanza industriale. L’obiettivo dichiarato è infatti mettere insieme capitale e competenze operative per sostenere le piccole e medie imprese italiane, soprattutto manifatturiere, in una fase in cui efficienza, digitalizzazione e apertura ai mercati esteri sono diventate condizioni necessarie per restare competitive.🔗 Leggi su Quotidiano.net

