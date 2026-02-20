Bonansea saluta la Champions |  Un viaggio stupendo abbiamo dimostrato una cosa a noi stesse – FOTO

Barbara Bonansea lascia la Champions League dopo aver disputato 10 partite con la Juventus. La calciatrice ha commentato l’esperienza come un percorso intenso, che ha rafforzato la fiducia nel gruppo. Durante la competizione, ha segnato due gol decisivi, contribuendo alle vittorie contro squadre di livello europeo. Bonansea si congeda con un sorriso e un ricordo positivo di questa stagione, pronta a concentrarsi sui prossimi obiettivi. La squadra si prepara ora alle sfide di campionato.

Bonansea saluta la Champions: «Un viaggio stupendo, abbiamo dimostrato una cosa a noi stesse». Il messaggio della giocatrice della Juventus Women. Barbara Bonansea, su Instagram, ha tracciato un bilancio finale dell' avventura in Women's Champions League della Juventus Women. Queste le sue parole: « Ieri sera è terminato un viaggio stupendo, in cui abbiamo provato emozioni pazzesche e dimostrato a noi stesse,e a tutti coloro che ci guardavano, chi siamo e che forza abbiamo quando siamo unite. Certo la tristezza è tanta ed il rammarico pure perché potevamo essere ancora lì a giocarcela.

