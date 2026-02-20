Bonansea saluta la Champions | Un viaggio stupendo abbiamo dimostrato una cosa a noi stesse – FOTO
Bonansea saluta la Champions: «Un viaggio stupendo, abbiamo dimostrato una cosa a noi stesse». Il messaggio della giocatrice della Juventus Women. Barbara Bonansea, su Instagram, ha tracciato un bilancio finale dell’ avventura in Women’s Champions League della Juventus Women. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Queste le sue parole: « Ieri sera è terminato un viaggio stupendo, in cui abbiamo provato emozioni pazzesche e dimostrato a noi stesse,e a tutti coloro che ci guardavano, chi siamo e che forza abbiamo quando siamo unite. Certo la tristezza è tanta ed il rammarico pure perché potevamo essere ancora lì a giocarcela.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
