Bologna piange Mime | l’addio del tifoso storico sotto la curva

Denis Mencarelli, noto come “Mime”, è morto a 52 anni, causa di un infarto improvviso. La sua scomparsa ha colpito profondamente i tifosi del Bologna, con molti che si sono riuniti sotto la curva per ricordarlo. Mencarelli era una presenza costante allo stadio, sempre vicino ai colori rossoblù. La sua perdita ha lasciato un vuoto tra amici e sostenitori, che hanno deciso di rendere omaggio al tifoso storico con un corteo spontaneo. La curva si è riempita di bandiere e ricordi di una vita dedicata al Bologna.

Bologna saluta “Mime”: un addio sotto la curva per il tifoso storico. Bologna piange la scomparsa di Denis Mencarelli, 52 anni, volto noto tra i tifosi del Bologna Calcio e dipendente di Car Bologna. L’ultimo saluto si terrà domani con una camera ardente al Pantheon della Certosa e un corteo che raggiungerà la curva Andrea Costa dello stadio, un omaggio voluto per un appassionato che ha vissuto la squadra del cuore con intensità e dedizione. Una vita da tifoso rossoblù. La notizia della prematura scomparsa di “Mime”, come era affettuosamente chiamato dagli amici, ha profondamente scosso la comunità rossoblù.🔗 Leggi su Ameve.eu Morto Denis Mencarelli, addio all’iconico tifoso del Bologna. ‘Mime’ aveva 52 anniDenis Mencarelli, noto tifoso del Bologna, è morto all’età di 52 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia. Domani l’ultimo saluto a ’Mime’: "Ancora una volta sotto la curva"Domani si terrà l’ultimo saluto a Mime, morto improvvisamente a causa di un problema cardiaco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Travolto dalla valanga, Bologna piange il giovane pompiereUna tragedia che ha profondamente colpito la città intera. L’escursionista deceduto domenica scorsa, travolto da una valanga a Casera Razzo, in provincia di Udine, era un giovane di Bologna, in ... ilrestodelcarlino.it Bologna piange la scomparsa di Antonino Zichichi, il “gigante della scienza” morto nel sonno all’età di 96 anni. Il legame con la città è stato profondo e duraturo: dal 1963, per oltre quarant’anni, ha insegnato Fisica Superiore all’Alma Mater, diventandone prof - facebook.com facebook