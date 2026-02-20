Bologna gelato ma vincente | Castro stende il Brann 1-0

Castro ha deciso la sfida tra Bologna e Brann, segnando il gol decisivo che ha portato la squadra italiana alla vittoria per 1-0. La partita si è giocata nel freddo del Brann Stadion, dove il Bologna ha affrontato un avversario ostico. Un colpo di testa al 70° minuto ha fatto esplodere di gioia i tifosi ospiti. La vittoria permette alla squadra italiana di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Ora il Bologna si prepara alla prossima sfida europea.

Il Bologna mette un'ipoteca pesantissima sulla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, uscendo trionfatore dalla ghiacciaia del Brann Stadion. In un match segnato da una temperatura percepita di meno sei gradi e da un terreno di gioco ai limiti della praticabilità, il sodalizio rossoblù si è imposto per 1-0 grazie alla zampata fulminea di Santiago Castro. Per la compagine di Vincenzo Italiano si tratta della quarta vittoria consecutiva in trasferta nella competizione, un filotto che certifica la maturità internazionale di un gruppo capace di soffrire e colpire con cinismo chirurgico.